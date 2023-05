Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Freitag (12. Mai 2023) gegen 22:00 Uhr war eine 30-Jährige aus Bedburg-Hau in ihrem Audi A3 auf der Straße Alte Bahn in Richtung Kleve unterwegs. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der den Audi nach jetzigen Erkenntnissen just in diesem Moment links überholen wollte. Der 24-jährige Fahrer der Yamaha kollidierte mit der Fahrerseite des Audi, wurde dann über den Wagen und auf ein geparktes Auto am Fahrbahnrand geschleudert. Anschließend fiel er zu Boden. Der Mann aus Kalkar verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 30-Jährige erlitt einen Schock. Die drei beschädigten Fahrzeuge - der Audi, das Motorrad und der geparkte BMW - wurden sichergestellt. (cs)

