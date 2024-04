Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe auf Baustellengelände - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Eine Baustelle Am Steingarten suchten, nach vorliegenden Erkenntnissen am Sonntagabend (07.04.2024), bislang unbekannte Diebe auf und verschafften sich unberechtigt Zutritt. In der Folge brachen die Täter einen dort aufgestellten Baucontainer auf und stahlen daraus verschiedene Baumaschinen, Werkzeuge und Baustellenzubehör. Der Wert des Beutegutes liegt nach ersten Einschätzungen in fünfstelliger Höhe. Zum Abtransport des Beutegutes wurde zudem mindestens ein Fahrzeug genutzt. Die Ermittlungen zum Diebstahlsgeschehen übernimmt die Kriminalpolizei Gera. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am Sonntagabend (07.04.2024), gegen 21:00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen Am Steingarten bzw. dem angrenzenden Feld bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell