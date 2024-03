POL-F: 240322 - 0334 Frankfurt-Innenstadt: Diebstahl führt zum Auffinden von Drogen - Haft

Frankfurt (ots) - (dr) Als ein 58-jähriger Mann am Mittwochmorgen (20.03.2024) in einem Hotelzimmer aufwachte, musste er feststellen, dass ihm seine Wertsachen gestohlen wurden. Die mutmaßlichen Diebinnen waren bereits verschwunden. Der Geschädigte hielt sich am Vorabend im Bahnhofsgebiet auf und lernte zwei Frauen kennen, mit denen er zunächst durch die Straßen ...

