POL-F: 240321 - 0332 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Im Schlaf bestohlen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 4. Reviers haben gestern (20.03.2024) im Gallus einen 27-jährigen Wohnungseinbrecher festgenommen. Der Beschuldigte verschaffte sich um kurz vor 22 Uhr in der Schneidhainer Straße Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. In der Folge machte er sich im 3. Obergeschoss an einer Wohnungstür zu schaffen. Aufgrund der lauten Geräusche, ...

