BPOL NRW: Kinder im Zug, Eltern auf dem Bahnsteig - Bundespolizei Helfer in der Not

Coesfeld - Münster (ots)

Unbeabsichtigt sind zwei Kinder im Alter von zwei und acht Jahren ohne ihre Eltern mit dem Zug von Coesfeld nach Münster gefahren. Die Bundespolizei sorgte für die Familienzusammenführung.

Am Donnerstagmittag (17. August) hatte der Vater der afghanischen Familie seinen Kindern bereits in den Zug geholfen. Während er seine Frau mit dem Kinderwagen in den Zug nachholen wollte, schlossen sich plötzlich die Türen. Der Zug fuhr mit den Kindern nach Münster ab und ließ die Eltern auf dem Bahnsteig in Coesfeld zurück.

Eine Reisende im Zug hatte die Situation erkannt und kümmerte sich um die Kinder, der Vater wählte den Notruf der Polizei. Als der Zug den Hauptbahnhof Münster erreichte, wurden die Kinder bereits von der Bundespolizei erwartet. Mit dem Vater war vereinbart, dass die Eltern mit dem nächsten Zug nach Münster kommen und ihre Kinder auf der Wache der Bundespolizei abholen. Denen wurde die gut halbstündige Wartezeit wohl nicht zu lang, gibt es doch auf einer Polizeiwache allerlei zu entdecken. Am Ende waren alle glücklich, wieder zueinander gefunden zu haben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell