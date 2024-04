Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrgast beschädigt Haltestelle

Gera (ots)

Gera: Gegen 20:48 Uhr gestern Abend (08.04.2024) stieg er an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Straße in Gera aus der Bahn aus - gemeint ist ein bislang unbekannter Fahrgast, nach welchem die Geraer Polizei in der Folge fahndete. Denn nachdem der Herr aus der Bahn ausgestiegen war, trat er gegen die Glasscheibe der Haltestelle, so dass diese zu Bruch ging. Im Anschluss entfernte er sich in Richtung Gagarinstraße. Beschrieben wird der Mann als ca. 30 Jahre, Glatze und kräftiger Statur. Bekleidet war er mit kurzer schwarzen Hose und schwarzem T-Shirt. Die Fahndung der Polizei führte nicht zum Ergreifen des Sachbeschädigers. Die Ermittlungen hierzu (Bezugsnummer 0089835/2024) übernahm die Geraer Polizei, wobei Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegengenommen werden. (RK)

