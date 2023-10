Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: FahrenAnkommenLeben! - Start der themenorientierten Verkehrskontrollen im Monat Oktober

Rostock (ots)

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen - dieses Mal mit den Schwerpunkten "Überholen" und "lichttechnische Einrichtungen". Riskante Überholmanöver führen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Allein im letzten Jahr ereigneten sich aufgrund von Überholvorgängen insgesamt sieben tödliche Unfälle. Auch die Zahlen im ersten Halbjahr 2023 lassen darauf schließen, dass das Überholen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählt. Wer seinen Vordermann auf sichere Art und Weise hinter sich lassen will, sollte unbedingt folgende Fragen beantwortet wissen: - Ist Überholen erlaubt? (Verkehrszeichen beachten) - Ist die Straße frei von Gegenverkehr? - Kann ich die Straße voll einsehen? - Ist die Strecke ausreichend lang, um zu überholen? - Schert ggf. ein nachfolgendes Fahrzeug ebenfalls zum Überholen aus? - Ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen? Insbesondere zu Beginn der dunklen Jahreszeit, erschweren nicht nur die Dunkelheit selbst, sondern auch die Witterungsverhältnisse, wie beispielsweise Nebel das Überholen zusätzlich. Umso wichtiger ist es für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar zu sein. Egal, ob zu Fuß oder auf dem Rad - bei Dunkelheit sollte man als leuchtendes Beispiel vorangehen. Im Oktober wird die Polizei MV mit allen acht Polizeiinspektionen der Präsidien Rostock und Neubrandenburg landesweit im Einsatz sein, um mobile sowie stationäre Verkehrskontrollen durchzuführen. Die Auftaktveranstaltung findet am 5. Oktober in Bützow statt und wird durch die Polizeiinspektion Güstrow umgesetzt.

