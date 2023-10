Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere polizeiliche Einsätze aufgrund von körperlichen Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz

Stern Buchholz (Schwerin) (ots)

Am 03.10.2023 kam es zu drei Sachverhalten in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten. Bereits gegen 13:30 Uhr gerieten nach einem verbalen Streit eine afghanische und eine russische Personengruppe körperlich aneinander. Hierbei wurden ein 23-jähriger, ein 28-jähriger und ein 31-jähriger afghanischer Staatsbürger durch bis zu 10 russische Tatverdächtige mehrfach geschlagen. Die Identitäten der Angreifer sind bisher noch unbekannt. Die drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Um 16:35 Uhr kam es dann zu einem weiteren polizeilichen Einsatz. Ein Zeuge teilte vor Ort mit, dass anfänglich zwei 27-jährige, ein 34-jähriger und ein 39-jähriger russischer Staatsbürger einen 31-jährigen afghanischen Staatsbürger mit einer Glasflasche bedroht und angegriffen haben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die vier Angreifer wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen ca. 30 Personen zu körperlichen Übergriffen. Aus den rivalisierenden Gruppierungen heraus, wurde sich mit Fahrrädern beworfen und es kam zu mehreren Schlägereien. Einige der Personen sollen augenscheinlich Waffen bzw. gefährliche Gegenstände mit sich geführt haben. Der genaue Tathergang und die einzelnen Tatbeteiligungen von handelnden Personen sind Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde zudem mitgeteilt, dass ein 49-jähriger Mitarbeiter der EAE Stern Buchholz von einem unbekannten afghanischen Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen wurde. Der Tatverdächtige soll hierbei mehrere Stichbewegungen in Richtung des Mitarbeiters ausgeführt haben. Zuvor versuchte der Mitarbeiter einen Streit zwischen dem afghanischen und einem russischen Staatsbürger zu schlichten. Der Mitarbeiter der EAE Stern Buchholz wurde nicht verletzt. Gegen den noch unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Um 18:36 Uhr wurde eine Auseinandersetzung zwischen tunesischen und syrischen Staatsbürgern bekannt. Nach einer zunächst verbalen Konfrontation zwischen den Männern, versammelten sich 19 Syrer und beabsichtigten offensichtlich eine Gruppe Tunesier anzugreifen. Durch die 19-köpfige Personengruppe wurden eine Krücke und ein Holzstock mitgeführt. Ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen konnte durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet. Zur Bewältigung der Einsatzlagen wurden jeweils mehrere Streifenwagenbesatzungen aus dem Polizeihauptrevier Schwerin und umliegenden Dienststellen eingesetzt. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst ELSt, PP Rostock

