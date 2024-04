Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bagger im Visier

Gera (ots)

Gera: Scheinbar wollten die Diebe den Minibagger stehlen, welcher im Bereich einer Baustelle in der Rudelsburgstraße abgestellt war. Hierzu drangen die Täter offenbar in der Sonntagnacht (07.04.2024) in die Baumaschine ein. Letzten Endes gelang den Dieben ihr Vorhaben nicht. Am gestrigen Montag meldete ein Verantwortlicher die Tat der Geraer Polizei. Diese ermittelt nun (Bezugsnummer 0089193/2024) und sucht hierbei nach Zeugen. (Tel. 0365 / 829 - 0). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell