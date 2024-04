Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach, Autos beschädigt - sechs platte Reifen und ein toter Igel

Mainz-Mombach (ots)

Dienstag, 09.04.2024, 00:30 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Emrichruhstraße Höhe der Hausnummer 62 zur Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen, an denen insgesamt sechs Reifen zerstochen wurden.

Durch den Halter eines schwarzen BMW wurde am gestrigen Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr festgestellt, dass der hintere Reifen seines Fahrzeuges platt und offensichtlich eingestochen war. Außerdem stellte der Mann, ein 64-jähriger Mainzer fest, dass an zwei weiteren geparkten Autos ebenfalls die Reifen scheinbar zerstochen wurden. Durch eine Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache wurden die Sachbeschädigungen entsprechend aufgenommen.

Hierbei wurde an dem BMW des Anzeigenerstatters ein Reifen, an einem Mercedes GLE ein Reifen sowie an einem VW UP alle vier Reifen durch bislang unbekannte Täter eingestochen und beschädigt. Außerdem wurde der Heckscheibenwischer des VW UP beschädigt und Gedärme eines Igels auf der Frontscheibe verteilt.

Bei einem weiteren geparkten Auto konnte ein toter Igel unter dem Frontscheibenwischer sowie eine Spülbürste im Auspuff festgestellt werden. Zu Beschädigungen an diesem Fahrzeug kam es allerdings nicht.

Durch den 64-jährigen Anzeigenerstatter konnte ein Hinweis gegeben werden, der den Tatzeitraum möglicherweise auf 00:30-00:45 Uhr eingrenzt.

Alle genannten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Tat in der Emrichruhstraße Höhe Hausnummer 62 geparkt.

Bei dem toten Igel handelte es sich augenscheinlich um ein zuvor überfahrenes Tier, Hinweise auf Tierquälerei liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell