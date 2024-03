Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbruch in Einfamilienhaus während Hausbewohnerin anwesend ist - Unbekannte entwenden Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend (01.03.2024) ist es in der "Feldbehnstraße" zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld und Goldschmuck vorläufig geschätzt in einem niedrigen fünfstelligen Gesamtwert entwendeten.

Der Einbruch geschah vermutlich gegen 21:00 Uhr. Die anwesende Hausbewohnerin hörte zu dieser Zeit Geräusche im Objekt, konnte diese aber zunächst nicht zuordnen.

Einige Stunden später stellte die Geschädigte fest, dass Unbekannte zuvor gewaltsam ins Haus eingedrungen sind und mehrere Zimmer durchsuchten.

Das Stehlgut konnte bisher nicht genauer benannt werden.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell