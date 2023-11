POL-ROW: POL ROW ++ Wochenendmeldung vom 24.11.2023 - 26.11.2023 ++

Rotenburg (ots) - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Mulmshorn gesucht Mulmshorn/B 71. Bereits am 17.11.2023, gegen 08:20 Uhr in der Früh, soll es nach Angaben einer Zeugin auf der B 71 in Fahrtrichtung Rotenburg zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Hierbei habe ein silberner VW Tiguan trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt. ...

mehr