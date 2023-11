Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Mulmshorn gesucht ++

Rotenburg (ots)

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Mulmshorn gesucht

Mulmshorn/B 71. Bereits am 17.11.2023, gegen 08:20 Uhr in der Früh, soll es nach Angaben einer Zeugin auf der B 71 in Fahrtrichtung Rotenburg zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Hierbei habe ein silberner VW Tiguan trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt. Die Zeugin habe dann, um einen Zusammenstoß mit dem einscherenden Tiguan zu vermeiden, in den Seitenraum ausweichen müssen. Hierbei habe sie noch das Teilfragment "NH" oder "MH" am Kennzeichen des VW ablesen können.

Nun bittet der Zentrale Kriminaldienst der Rotenburger Polizei um Hinweise. Wer kann Angaben zum Sachverhalt, dem VW Tiguan oder dem Halter/Führer des Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 04261 - 9470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell