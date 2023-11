Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Stromkasten an Funkmast durch explosionsfähigen Gegenstand beschädigt ++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss übersieht 14-jährigen Radfahrer ++

Rotenburg (ots)

Stromkasten an Funkmast durch explosionsfähigen Gegenstand beschädigt

Kirchwalsede. Gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurden im Rahmen von routinemäßigen Wartungsarbeiten durch Techniker Beschädigungen an einem Digitalfunkmast in Kirchwalsede festgestellt und der Rotenburger Polizei mitgeteilt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Stromkreisverteiler ("Stromkasten") des Mastes - mutmaßlich durch einen selbstgebauten brand- und explosionsfähigen Gegenstand - beschädigt wurde. Hierbei kam es nach aktuellem Stand zwar zu einer Umsetzung des Sprengsatzes, jedoch nicht zu einem Zerbersten des Gegenstandes, sodass dieser nach der Zündung lediglich weggeschleudert wurde und dadurch die festgestellten Beschädigungen verursachte.

Auswertungen der Spuren vor Ort sprechen dafür, dass die Tat bereits einige Zeit zurückliegen dürfte. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Da es sich bei dem Funkmast um eine infrastrukturelle Anlage handelt, wurden die Ermittlungen durch den Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Rotenburg übernommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details genannt werden.

3,5 Tonnen zu schwer - Transporter stillgelegt

Elsdorf/BAB 1. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel Beamten der Autobahnpolizei Sittensen gegen 01:25 Uhr ein Kleintransporter der Marke Iveco auf. Bei der anschließenden Kontrolle auf einer geeichten Waage zeigte sich, dass das Fahrzeug um satte 100% überladen war. Der Mann durfte bis zur Behebung der Mängel nicht weiterfahren. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gefahrguttransport kontrolliert: Ladungssicherung mangelhaft

Hollenstedt/BAB 1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen stoppten am Mittwochvormittag einen Gefahrguttransport, als dieser gerade die Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg befuhr. Bei der Routineüberprüfung mussten Mängel bei der Ladungssicherung festgestellt werden. Der Transporteur musste nachbessern und konnte anschließend die Fahrt fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet und vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 325,00 EUR festgesetzt.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss übersieht 14-jährigen Radfahrer

Sottrum. Am Mittwochabend ist es im Mündungsbereich der B 75 und der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und einem 14-jährigen Radfahrer gekommen. Als der Mann mit seinem Daimler nach rechts - von der B 75 kommend - in die Lindenstraße abbog, übersah er den dort fahrenden Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der 59-Jährige Mercedes-Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung vor Ort ergab einen Wert von 0,99 Promille. Sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt. Er wird sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell