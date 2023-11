Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall in Sittensen - Mann fährt mit Traktor in Container und wird leicht verletzt ++ Falsche Kennzeichen, keinen Führerschein und ohne Pflichtversicherung: Fahrt von 18-Jährigem gestoppt ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

++ Fotos in der digitalen Pressemappe ++

Unfall in Sittensen - Mann fährt mit Traktor in Container und wird leicht verletzt

Sittensen. Ein 18-jähriger Mann ist am gestrigen Montagmorgen alleinbeteiligt mit seinem Traktor der Marke Valtra auf der L 142 verunfallt. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Mann zunächst rechts von der Lindenstraße ab und durchbrach dort mit seiner Arbeitsmaschine einen Zaun. Schlussendlich krachte das Fahrzeug dann in die dort befindlichen Container eines hiesigen Unternehmens. Der junge Mann wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Umstände des Unfalles sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 100.000,00 EUR.

Täter schlägt Pkw-Scheibe ein und klaut Bargeld

Zeven. Ein noch unbekannter Täter schlug am Montagvormittag, im vermuteten Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr, die Fahrerscheibe eines abgestellten Pkw in der Straße "Zum Nullmoor" ein. Der oder die Unbekannte griff schlussendlich in das Innere des Pkw und entnahm Bargeld aus einer dort gelagerten Geldbörse. Es entstand ein vermuteter Gesamtschaden von ca. 162,00 EUR. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der Polizei Zeven unter 04281 - 93060.

Falsche Kennzeichen, keinen Führerschein und ohne Pflichtversicherung: Fahrt von 18-Jährigem gestoppt

Bremervörde. Die Beamten der Polizei Bremervörde kontrollierten am Montagmorgen gegen 07:24 Uhr einen 18-jährigen Fahrzeugführer in der Waldstraße. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw entsiegelte Kennzeichen angebracht waren. Außerdem war der Wagen nicht versichert und der junge Mann am Steuer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Das Auto wurde umgehend stillgelegt.

Berauscht auf der Hansalinie: Beamte erkennen Beeinflussung durch Betäubungsmittel

Elsdorf/BAB 1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen kontrollierten Montagmittag den 21-jährigen Fahrzeugführer eines Renault mit niederländischer Zulassung. Im Rahmen der Überprüfung erkannten die Beamten Anzeichen für eine THC-Beeinflussung. Dem Mann musste die weitere Fahrt untersagt und auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden. Um den Strafverfolgungsanspruch des Staates zu sichern erbrachte der Mann vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell