POL-ROW: ++Zeugenaufruf: Unfallstelle gesucht++

Visselhövede. Am 25.11.2023 gegen 00:04 Uhr wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Rotenburg zu einem Verkehrsunfall in die Soltauer Straße in Visselhövede gerufen.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 78-jähriger Fahrzeugführer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 59-jährigen Fahrerin seitlich kollidiert war. Am Fahrzeug der 59-jährigen entstand durch die Kollision lediglich ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Weiterhin konnten die Beamten an dem weißen VW Tiguan des 78-jährigen erhebliche frische Unfallschäden an der linken Fahrzeugfront feststellen, welche nicht mit dem aktuellen Unfallhergang korrespondierten.

Eine Absuche der durch den Tiguan-Fahrer angegebenen Fahrtstrecke, nach einem weiteren möglichen Unfallort, verlief negativ.

Zeugen werden daher gebeten, sich bei etwaigen Hinweisen zum bislang unbekannten Verkehrsunfallort unter folgender Telefonnummer 04262-959080 an die Polizeistation Visselhövede oder an die Polizeiinspektion Rotenburg 04261-9470 zu wenden.

