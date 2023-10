Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmierfinken sprühen Graffiti

Iserlohn (ots)

In der Nacht zu vergangenem Freitag brachten Schmierfinken gleich an mehreren Orten Graffitis auf. Die Tatorte lagen an einer Bushaltestelle Friedrichstraße/Brändströmstraße, an der Hauswand eines Kindergartens an der Gerichtstraße und an einer Mauer im Karnacksweg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft Zusammenhänge. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

