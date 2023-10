Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche schlagen Frau

Kierspe (ots)

Eine Kiersperin (18) war nach eigenen Angaben am Samstag, um 20 Uhr, zu Fuß an der Straße "Auf dem Kiss" unterwegs. Dort seien ihr zwei Jugendliche begegnet. Diese hätten sie plötzlich an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen. Dabei habe sie sich eine Platzwunde zugezogen. Die Jugendlichen seien daraufhin geflüchtet. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Klinikum Lüdenscheid. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, 12-14 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß. Einer trug eine Jeans sowie ein blaues Oberteil. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

