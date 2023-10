Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche randalieren am Busbahnhof

Plettenberg (ots)

Samstagabend meldeten mehrere Anwohner circa 30 teils randalierende Jugendliche, die im Bereich des Busbahnhofs Grünestraße pyrotechnische Gegenstände abbrennen und diese auch auf die Straße werfen. Mehrere Polizei-Streifen aus Plettenberg, Werdohl, Altena und Lüdenscheid rückten daraufhin an. Bei Eintreffen flüchteten einige der Beteiligten. Drei Personen mussten zu Boden gesprochen und kurzzeitig fixiert werden. Während der Sachverhaltsaufnahme machte sich ein Lüdenscheider (26) bemerkbar. Er gab an, er habe einen der ersten Versuche, einen Böller zur Explosion zu bringen, verhindern wollen. Daraufhin sei er von unbekannten Tätern in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust geschlagen worden. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten diverse Platzverweise gegen mehrere jugendlichen Personen im Alter von 15-16 Jahren oder übergaben sie den Erziehungsberechtigten. (dill)

