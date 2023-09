Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Kontrollaktion in der Innenstadt - Sicherheitsgefühl stärken

Aachen (ots)

Unter dem Motto "Aachen.Gemeinsam.Sicher" haben in den vergangenen zwei Wochen an verschiedenen Stellen der Aachener Innenstadt großangelegte Kontrollen stattgefunden. Durchgeführt wurde die Aktion von der Stadt Aachen, der Bundespolizei sowie der Polizei Aachen. Beteiligt waren Polizeibeamte aus nahezu allen Aufgabenbereichen des hiesigen Präsidiums. So wurden neben den Kräften des Wachdienstes und Bezirksdienstes auch Spezialisten der Kriminalkommissariate, sowie der Verkehrsdienst und Verkehrssicherheitsberater eingesetzt. Auch Hundertschaftsbeamte unterstützten die Aktion. Die geplante Aktion zur Stärkung des Sicherheitsgefühls umfasst neben den üblichen Verkehrskontrollen auch die Überprüfung von Fußgänger*innen. Dazu wurden an vorher festgelegten Örtlichkeiten Kontrollstellen eingerichtet.

Durch die uniformierten und zivilen Beamten der verschiedenen Behörden konnten im Zeitraum vom 01.09. bis zum 17.09. über 2.300 Personen kontrolliert und bei mehr als 10.000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen werden. Das führte zu knapp 100 Strafanzeigen und zur Festnahme von elf Personen. Im Verkehrsbereich wurden von knapp 1.500 kontrollierten Fahrzeugen der Zustand von lediglich 75 beanstandet. Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessungen müssen 81 Fahrzeugführer*innen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen, 655 erwartet ein Verwarngeld. Während der gemeinsamen Aktion kam es fünf Mal zu Angriffen bzw. Widerstandshandlungen zum Nachteil der Mitarbeiter der Ordnungsbehörden oder der Polizei. Dabei wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt.

Neben der Verstärkung des Sicherheitsgefühls in der Stadt Aachen verfolgte die Aktion auch konkrete Ziele in bestimmten Phänomenbereichen: so wurden unter anderem Schwerpunktmaßnahmen zur Durchsetzung des Jugendschutzes, Nichtraucherschutzes, der illegalen Müllentsorgung und der Belästigung durch aggressives Betteln getroffen.

Ziel war es auch, ein Gesprächsangebot zu schaffen. So wurde an vielen Kontrollstellen zum Verweilen und Austausch eingeladen. Dass die Aktion auf Zuspruch stößt wurde in zahlreichen Gesprächen mit interessierten Passanten deutlich, die den offensiven Einsatz durchweg lobten. Die gemeinsamen Kontrollen der Stadt Aachen, Bundespolizei und Polizei Aachen werden in regelmäßigen Abständen fortgesetzt. (co)

