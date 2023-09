Polizei Aachen

POL-AC: Mann raubt Auto und flüchtet

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (15.09.2023) gegen 15:00 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in einer Tiefgarage an der Trierer Straße.

Laut aktuellen Ermittlungen raubte ein 20-Jähriger unter Vorhalt einer Schusswaffe das Auto des Geschädigten und fuhr damit davon. Bei seiner Flucht kam es zu einer kurzen Verfolgungsfahrt mit den alarmierten Polizisten, wobei der Sichtkontakt kurz darauf verloren ging.

Das Fahrzeug konnte nur kurze Zeit später mit laufendem Motor in der Schleswigstraße aufgefunden werden. Gleichzeitig beobachteten aufmerk-same Zeugen einen jungen Mann, der zu Fuß in Richtung Kennedypark lief. Er entledigte sich Hinweisen zufolge zuerst mehrerer Gegenstände und Kleidungsstücke und flüchtete schließlich in ein Haus in der Elsassstraße.

Die Beamten umstellten das Mehrfamilienhaus aus dem kurz darauf der Tatverdächtige trat. Er wurde festgenommen. Ein eingesetzter Personenspürhund konnte später anhand eines Gegenstandes eine Fährte aufnehmen, die dem Laufweg des Tatverdächtigen entspricht.

Gegen den Mann besteht der dringende Tatverdacht des schweren Raubes, sodass er noch am Samstag dem Gericht vorgeführt wurde. Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Polizei Aachen bedankt sich bei allen aufmerksamen Zeugen, die zur Ermittlung und Festnahme des Tatverdächtigen beigetragen haben. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell