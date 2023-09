Polizei Aachen

POL-AC: Explosion in Merkstein - Täter flüchten

Herzogenrath (ots)

In der vergangenen Nacht (13.09.2023), gegen 03:10 Uhr ist es am August-Schmidt-Platz zu einer Explosion gekommen.

Anwohner wurden durch einen lauten Knall aufmerksam und stellten fest, dass es an der Apotheke zu einer Sprengung gekommen sein muss. Die Glassplitter mehrerer Fenster des Geschäfts lagen auf dem Gehsteig. Es wurden zwei Personen gesehen, die in einen schwarzen Kombi einstiegen und von der Örtlichkeit flüchteten.

Die umfangreichen, polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Ob die unmittelbar angrenzende Sparkasse das eigentliche Ziel der Täter war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die bei der Ermittlung des Sachverhalts unterstützen können: Wer hat in der Nacht zum 13.09.2023 im Bereich des August-Schmidt-Platzes etwas Verdächtiges beobachten können? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0241 9577 31401 oder per Mail an kk14.aachen@polizei.nrw.de entgegen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.(co)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell