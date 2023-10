Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Containerbrände

Einbruch in Beratungsstelle

Räuberischer Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten erneut Altpapiercontainer im Stadtgebiet. Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, brannte ein Container an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Samstag, 23 Uhr, lag der Tatort an der Overbergstraße. Sonntag wurden zwei weitere Am Ramsberg (20.45h) und an der Gartenstraße (21.40h) durch unbekannte Täter entzündet. Die Tonne an der Gartenstraße stand unmittelbar an der Fassade eines Mehrfamilienhauses. Zeugen zogen sie beiseite, wodurch eine Beschädigung des Hauses verhindert werden konnte. Ein Baum, unter dem die Tonne letztlich abbrannte, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der letzte Brand ereignete heute Früh, gegen 6 Uhr, an der Honseler Straße, Ecke Reinerzer Ring. Auch hier brannte ein Papiercontainer vollständig ab. Die Feuerwehr führte in den genannten Fällen jeweils Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt nun in vier Fällen wegen Sachbeschädigung sowie in einem Fall wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 zu melden. (dill)

Einbrecher drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in eine Beratungsstelle der Stadt Lüdenscheid an der Staberger Straße ein. Sie durchwühlten diverse Büros und Schränke. Ob der oder die Täter Beute machten, ist unbekannt. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Ein unbekannter Täter entwendete Samstag, 13.10 Uhr, Parfüm aus einer Drogerie im Stern-Center. Bei Verlassen des Geschäfts schubste er eine Mitarbeiterin zur Seite. Der Täter flüchtete zu Fuß aus dem Stern-Center in Richtung Kulturhaus. Er war 170cm groß, ungepflegt, hatte ein vernarbtes Gesicht, trug einen grauen Trainingsanzug und hatte die Haare zum Zopf gebunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte Täter setzten am Samstag, gegen 6.30 Uhr, eine Holzhütte am Sportplatz Höh in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. (dill)

