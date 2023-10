POL-MK: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Lüdenscheid (ots) - Am Wochenende brannten erneut Altpapiercontainer im Stadtgebiet. Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, brannte ein Container an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Samstag, 23 Uhr, lag der Tatort an der Overbergstraße. Sonntag wurden zwei weitere Am Ramsberg (20.45h) und an der Gartenstraße (21.40h) durch unbekannte Täter entzündet. Die Tonne an der ...

