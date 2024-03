Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Einbruch in Restaurant in der Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.02.2024 bis 28.02.2024) kam es zwischen 22:30 Uhr und 08:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Straße "Großer Sand".

Die zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unbekannten Täter haben sich im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Fußgängerzone verschafft.

Daraufhin wurde eine dreistellige Bargeldsumme aus dem Inneren der Räumlichkeiten entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täterschaft geben können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

