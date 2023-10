Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl am Bahnhof Bad Kreuznach vollstreckt

Bad Kreuznach (ots)

Um 7:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 4. Oktober 2023 einen Mann in der Haupthalle des Bahnhof in Bad Kreuznach. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Deutsche per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wegen Diebstahls verurteilt worden und konnte die Geldstrafe in Höhe von 531 Euro nicht bezahlen. Daher wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

