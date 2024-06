Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.06.2024

Sipplingen / Bodenseekreis (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Drogenhandels

Weil er im Verdacht steht, illegal mit einer größeren Menge an Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei aktuell gegen einen 61-jährigen Mann aus dem Bereich Sipplingen.

Bereits Mitte Mai waren Beamte der Rauschgift-Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Überlingen nach einem Hinweis auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht sodass das Amtsgericht Konstanz auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erließ.

Bei dessen Vollstreckung Anfang Juni fanden die Ermittler an der Wohnanschrift des 61-Jährigen neben nicht geringen Mengen Amphetamin, MDMA und Haschisch auch diverse LSD-Trips, Tabletten und weitere Substanzen, bei denen es sich Vortests zufolge ebenfalls um illegale Drogen handelt. Weitere bei der Durchsuchung aufgefundene Gegenstände erhärteten den Verdacht eines illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und verdächtigen Substanzen zur weiteren Untersuchung und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Als die Beamten wenige Tage später die Anschrift des 61-Jährigen im Rahmen weiterer Ermittlungen aufsuchten, stießen die Polizisten auf diverse Crackpfeifen und wieder auf verdächtiges Pulver. Der Ermittlungsrichter ordnete daraufhin ein weiteres Mal die Durchsuchung der Wohnräume an. Hierbei fanden die Beamten erneut nicht geringe Mengen Haschisch und Kokain.

Der 61-Jährige wurde am 7.6.24 auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft einem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Seither sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-0

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell