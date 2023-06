POL-LIP: Detmold. Lautsprecherdiebstahl aus Turnhalle.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (18.06.2023) gegen 19 Uhr beschädigten in der Mozartstraße drei unbekannte Personen eine Bakenleuchte in einem Baustellenbereich. Die Tatverdächtigen trugen Schützenuniformen und wurden von einem Zeugen auf 22-26 Jahre geschätzt. Sachdienliche Hinweise können beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180mitgeteilt werden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

