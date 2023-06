Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 79-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Ein 43-jähriger Berliner fuhr am Freitagnachmittag (16.06.2023; 17 Uhr) mit seinem VW Fox auf der Klüter Heide in Fahrtrichtung Lemgoer Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Lemgoer Straße abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei aufgrund von der blendenden Sonne die von rechts auf dem Fahrradweg kommende 79-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.

