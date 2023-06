Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Schützen beschädigen Baustelle.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (18.06.2023) gegen 19 Uhr beschädigten in der Mozartstraße drei unbekannte Personen eine Bakenleuchte in einem Baustellenbereich. Die Tatverdächtigen trugen Schützenuniformen und wurden von einem Zeugen auf 22-26 Jahre geschätzt. Sachdienliche Hinweise können beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180mitgeteilt werden.

