Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsteilnehmerinnen geraten aneinander

Weil sie am Mittwoch auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Menningen und Göggingen aneinandergeraten sind, müssen zwei Verkehrsteilnehmerinnen mit Strafanzeigen rechnen. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin wollte auf dem schmalen Weg eine Radfahrerin überholen. Da die 42-Jährige eher mittig auf dem Weg unterwegs war, betätigte die Autofahrerin die Hupe. Die Zweiradfahrerin soll daraufhin mit einer Beleidigung reagiert haben, worauf die Lage Fahrt aufnahm. Die 54 Jahre alte Frau überholte, stieg aus ihrem Wagen aus und soll die Radfahrerin zu Boden gestoßen haben. Beim anschließenden Gerangel auf dem Boden zogen sich die Beteiligten Blessuren zu. Sowohl der Auto- als auch der Rennradfahrerin drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Sigmaringen

Gleich zwei Unfälle verursacht - Senior muss Führerschein abgeben

Weil ein Senior am Mittwochnachmittag gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht hat, musste er seinen Führerschein an Polizeibeamte übergeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen 14.30 Uhr beschädigte er am Leopoldplatz beim Ausparken einen Mercedes, wobei insgesamt 3.000 Euro Sachschaden entstand. Nur eine Stunde später fuhr er in der Straße "In den Käppeleswiesen" gegen einen geparkten BMW und setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizisten konnten den Senior aufgrund der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera rasch ermitteln. Da er mutmaßlich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seines körperlichen Zustandes nicht mehr in der Lage war, sicher Autozufahren, stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und informierten die Fahrerlaubnisbehörde über die Ereignisse. Der Senior muss darüber hinaus auch mit einer Anzeige wegen der Verkehrsunfallflucht rechnen.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden war die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen. Eine 31 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in Richtung Sigmaringen unterwegs, wollte nach links in Richtung Ablach abbiegen und bremste dafür ab. Ein 62 Jahre alter VW-Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr dem Mercedes wuchtig auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis etwa 14 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Bad Saulgau

Autoscheibe beschädigt

Ein unbekannter Vandale hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Windschutzscheibe eines in der Konradin-Kreutzer-Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Sachbeschädigung

Nach einer Sachbeschädigung an einem Einkaufsgeschäft in der Reiserstraße ermittelt der Polizeiposten Mengen und bittet um Hinweise. Zwischen vergangenem Freitagabend und Mittwochmorgen beschmierten Unbekannte an der Gebäudeseite zur Ruhestraße Stahltüren mit schwarzer Farbe und beschädigten eine Fallrinne. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell