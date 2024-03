Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ibbenbüren, Nordwalde, Steinfurt, Tecklenburg, Autos und Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Greven, Ibbenbüren, Nordwalde, Steinfurt, Tecklenburg (ots)

Seit Donnerstag (29.02.24) sind im Kreisgebiet in verschiedenen Orten Autos und Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden.

In Greven zerstörten unbekannte Täter zwischen Freitag (01.03.24), 17.45 Uhr und Samstag (02.03.24), 07.15 Uhr das Fahrerfenster eines blauen VW Polo. Der Wagen war an der Pfarrer-Mersmann-Stiege abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

In einer Tiefgarage an der Klostergasse in Ibbenbüren wurden an drei Autos die Scheiben auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der Tatzeitraum liegt jeweils zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Freitag, 08.00 Uhr. Bei den angegriffenen Wagen handelt es sich um einen grauen Ford Fiesta, einen grauen Lexus UX und einen weißen Renault Espace. Angaben zu gestohlenen Gegenständen liegen in den drei Fällen nicht vor.

In Nordwalde ist zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag (03.03.24), 08.50 Uhr ein Transporter aufgebrochen worden. Der VW Crafter parkte an der Straße Westerode auf Höhe der Hausnummer 8 vor einem Hauseingang. Aus dem Transporter wurden Werkzeuge gestohlen, darunter eine Bohrmaschine, ein Stemmhammer, ein Winkelschleifer, eine Leiter und eine Säge. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

In Steinfurt-Borghorst öffneten unbekannte Täter zwischen Freitag, 21.00 Uhr und Samstag, 11.15 Uhr gewaltsam die Seitentür eines Transporters. Der Wagen stand an der Straße Up'n Felden. Ob aus dem VW-Van etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ebenfalls in Borghorst, an der Neubukower Straße/Ecke Sandweg, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem weiteren Firmenfahrzeug. Zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr stahlen sie aus dem VW-Transporter rund zehn Werkzeugkoffer mit hochwertigen Werkzeugen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

In Tecklenburg-Brochterbeck wurde durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines VW zerstört, der an der Dorfstraße/Ecke Dörenther Straße abgestellt war. Aus dem Wagen stahlen die Autoaufbrecher mehrere Werkzeugkoffer und Handwerkzeuge im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag, 05.40 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Vorgängen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der jeweils zuständigen Wache: in Greven (02571/928-4455), in Ibbenbüren (5451/591-4315.), in Rheine für Nordwalde (05971/938-4215) sowie in Steinfurt (02551/15-4115) bzw. in Lengerich für Tecklenburg (05481/9337-4515).

