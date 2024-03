Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Radfahrer und PKW kollidieren

Rheine (ots)

Am Freitagnachmittag (01.03.24) kam es gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Lingener Damm in Höhe der Hausnummer 151. Ein 22-jähriger Neuenkirchener fuhr mit einem Opel Astra den Lingener Damm Richtung Ortsausgang. In Höhe der Hausnummer 151 befindet sich eine Fußgängerampel. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 22-Jährige die für ihn rot anzeigende Ampel. Währenddessen querten ein 5-jähriger Junge und sein 36-jähriger Vater aus Rheine mit ihren Fahrrädern den Lingener Damm und wurden vom dem Opel erfasst. Die beiden Radfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Radfahrer trugen einen Fahrradhelm. Dadurch konnten noch schwerere Verletzungen verhindert werden. Der 36-jährige Radfahrer hatte einen Kinderanhänger an seinem Fahrrad, in dem ein 1-jähriges Mädchen gesessen hat. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Der Lingener Damm war zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

