POL-GT: Alkoholisierter Pedelecfahrer gestürzt und schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (24.03., 02.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter in zwei Mehrfamilienhäusern Am Teismannsweg Dachbodenräume aufgehebelt. Die Täter brachen Vorhängeschlösser auf, um in die Abstellräume des Hauses zu gelangen. Ersten Angaben nach flüchteten sie ohne Beute. Zeugen bemerkten in der Nacht einen ...

mehr