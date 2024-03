Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Unbekannte werfen Gegenstand von Brücke auf Auto

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend (02.03.24) von einer Brücke einen oder mehrere unbekannte Gegenstände auf die B54 geworfen - und dabei ein Auto getroffen. Die Heckscheibe eines schwarzen Jeeps, der gegen 21.00 Uhr unter der Brücke Metelener Straße hindurchfuhr, wurde zerstört. Der 30-jährige Autofahrer, der mit dem Wagen auf der B54 in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs war, kam mit einem Schrecken davon. Er verständigte die Polizei. Zum Tatzeitpunkt wurden auf der Brücke zwei Personen beobachtet. Eine nähere Beschreibung gibt es bislang nicht. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die B54 und die Metelener Straße wurden für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen im betroffenen Bereich kurzzeitig gesperrt. Die Fahndung führte nicht zum Erfolg. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell