POL-ST: Lienen, Motorradfahrer verunfallt

Ibbenbüren (ots) - Die Polizei ist am Freitag (01.03.) zu zwei Geschäften in der Innenstadt gerufen worden. Hier hatten vermeintliche Fensterputzer ihre Arbeit angeboten und dabei Geld und Schmuck entwendet. Am Oberen Markt betraten gegen 10.15 Uhr zwei Männer mit Putzutensilien in der Hand einen Blumenladen. Sie boten einer Mitarbeiterin ihre Dienste als Fensterputzer an. Dies lehnte die Mitarbeiterin jedoch ab. Die ...

