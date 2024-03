Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Angebliche Fensterputzer unterwegs

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei ist am Freitag (01.03.) zu zwei Geschäften in der Innenstadt gerufen worden. Hier hatten vermeintliche Fensterputzer ihre Arbeit angeboten und dabei Geld und Schmuck entwendet. Am Oberen Markt betraten gegen 10.15 Uhr zwei Männer mit Putzutensilien in der Hand einen Blumenladen. Sie boten einer Mitarbeiterin ihre Dienste als Fensterputzer an. Dies lehnte die Mitarbeiterin jedoch ab. Die Frau unterhielt sich kurz mit den beiden Männern, die noch zwei Blumen im Wert von je 1 Euro kauften und anschließend den Laden verließen. Kurze Zeit später fiel den Mitarbeiterinnen auf, dass die Trinkgeldkasse gestohlen war. Die beiden Männer waren etwa 1.65 bis 1.70 Meter groß. Einer von ihnen trug eine blaue Jeans und eine hellblaue Trainingsjacke. Der zweite Mann eine grau/beige Jacke. Etwa zur selben Zeit betraten an der Poststraße zwei Männer mit Putzutensilien ein Kosmetikstudio. Auch hier boten die Männer Fensterputzarbeiten an, was ebenfalls von der Mitarbeiterin abgelehnt wurde. Anschließend verwickelten die Beiden die Frau in ein kurzes Gespräch. Sie wurden daraufhin von der Inhaberin gebeten, das Geschäft zu verlassen. Kurz darauf fiel auf, dass die Trinkgeldkasse und Schmuck entwendet wurden. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatten eine schlanke Statur und dunkle Haare. Sie trugen schwarz-weiß gemusterte Jacken. Die Inhaberin sah die beiden Männer später in einer Gruppe von etwa 6 Personen am Oberen Markt, die kurz darauf jeweils zu zweit in unterschiedliche Richtungen liefen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell