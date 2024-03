Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Lagerhalle

Greven (ots)

Im Industriegebiet haben sich unbekannte Täter zwischen Ibbenbürener Damm und B481 gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. In der Nacht zu Freitag (01.03.24) hebelten die Unbekannten zwischen 00.50 Uhr und 1.20 Uhr eine Stahltür auf. Ein Geschädigter erhielt einen Alarm. Die Halle gehört zu einem Handel für Garten- und Tierbedarf an der Straße Up'n Nien Esch. Ob die Kriminellen etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Zeugen kontaktieren bitte die Wache in Greven, 02571/928-4455.

