Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach möglichem Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 25.02.2024 gegen 14:50 Uhr auf den Immenweg in Nienburg ereignet haben könnte.

Eine 41-Jährige aus Nienburg zeigte eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil an. Am 26.02.2024 sei sie gegen 14:50 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle Hannoversche Straße/Immenweg ausgestiegen. Anschließend wäre sie in den Immenweg gegangen und hätte dort die Straße überquert. Dabei sei sie von einem Pkw mit einem männlichen Fahrer angefahren worden. An weitere Details oder den genauen Hergang kann sie sich nicht erinnern. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt.

Zeugen und/oder Hinweisgeber die weitere Angaben zur Aufklärung des Sachverhalts machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-9778 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell