Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Spiegel abgefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 10.12.2023, 20:00 Uhr, und Montag, 11.12.2023, 10:00 Uhr, wurde an einem in der Mozartstraße in WT-Waldshut geparkten VW Polo der linke Außenspiegel abgefahren. Der Pkw stand am rechten Straßenrand. Als der Fahrzeughalter zum Wagen kam, lag die beschädigte Abdeckung auf der Motorhaube. Daran waren gelbe Lackantragungen vom mutmaßlichen Verursacherfahrzeug erkennbar. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell