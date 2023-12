POL-FR: Rickenbach: Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitagabend 08.12.2023, gegen 19.35 Uhr wurden Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Werkheimstraße in Waldkirch auf einen alarmgebenden Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung aufmerksam und betraten diese mit einem hinterlegten Zweitschlüssel. Aufgrund der stark verrauchten Wohnung war eine sofortige Bekämpfung des Brandes durch die Ersthelfer nicht möglich. Sie konnten jedoch den Hund ...

mehr