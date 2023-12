Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Brand in Wohnung endete glimpflich

Freiburg (ots)

Am Freitagabend 08.12.2023, gegen 19.35 Uhr wurden Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Werkheimstraße in Waldkirch auf einen alarmgebenden Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung aufmerksam und betraten diese mit einem hinterlegten Zweitschlüssel.

Aufgrund der stark verrauchten Wohnung war eine sofortige Bekämpfung des Brandes durch die Ersthelfer nicht möglich. Sie konnten jedoch den Hund Wohnungsinhaber in Sicherheit bringen. Beide Nachbarn litten aufgrund des eingeatmeten Rauches an Reizhusten und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Die Flammen waren glücklicher von alleine erloschen. Lediglich zwei Glutnester waren noch festzustellen.

Weitere Ermittlungen dauern an.

