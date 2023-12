Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Parkrempler - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.12.2023 in einem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr touchierte ein Autofahrer beim rückwärts Ausparken ein parkendes Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gündlingerstraße. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 EUR.

Das Polizeirevier Breisach bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 07667 9117-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell