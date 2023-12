Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 09.12.2023, ist ein Mann in Bad Säckingen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der 32-jährige Verletzte verständigte gegen 02:15 Uhr die Rettungskräfte. Er wies mehrere Stichverletzungen auf, die sofort in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Verletzte im Verlauf des späten Abends/der Nacht auf dem Rheinuferweg zwischen der Holzbrücke und dem Gallusturm auf drei unbekannte jüngere Männer gestoßen sein. Nach einer verbalen Attacke soll einer der Dreien den Verletzten mit einem Messer attackiert haben. Die Drei flüchteten danach in Richtung Holzbrücke. Der Tatverdächtige mit dem Messer soll ca. 170 bis 175 cm groß und sportlich gebaut sein. Er soll schwarze Haare und eine Wollmütze getragen haben. Ein Begleiter war größer und schmaler mit Dreitagebart, der andere kleiner (ca. 165 cm) und kräftiger gebaut mit rundem Gesicht. Alle drei werden auf Mitte 20 geschätzt und waren dunkel bekleidet. Kurz vor der Tat soll ein Mann mit Hund dem Angegriffenen begegnet sein. Die Polizei bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen zu Personen und sachdienlicher Hinweise zu den Tatverdächtigen. Auch der Mann mit Hund wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 934-500 bei der Kriminalpolizei zu melden.

