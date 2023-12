Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Mehrere Fahrzeugreifen beschädigt - Zeugensuche // wieder Fahrzeugreifen beschädigt

Abermals wurden in dem Zeitraum zwischen Samstag, 09.12.2023, 18.00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 09.30 Uhr, an vier Fahrzeugen Reifen beschädigt. Die Reifen wurden zerstochen. Die Fahrzeuge standen in der Hellbergstraße in dem Bereich zwischen der Schule und dem Friedhof.

Das Polizeirevier Lörrach sucht weiterhin Zeugen.

Ursprungsmeldung:

Lörrach: Mehrere Fahrzeugreifen beschädigt - Zeugensuche

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 25.11.2023 auf Sonntag, 26.11.2023, wurden in Brombach eine Vielzahl von Fahrzeugreifen mutwillig beschädigt. Teilweise wurden die Reifen der Fahrzeuge seitlich, beziehungsweise in der Lauffläche, aufgeschlitzt. An anderen Reifen wurden die Ventile beschädigt. Die geschädigten Fahrzeuge standen in der Fuchsgasse, Mulsowstraße,Hellbergstraße, Albertusstraße sowie in der Lörracher Straße. Bereits eine Woche zuvor wurden in der Nacht von Samstag, 18.11.2023 auf Sonntag, 19.11.2023, an drei in der Fuchsgasse und Mulsowstraße geparkten Fahrzeuge jeweils ein Reifen beschädigt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

