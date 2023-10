Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Pfingstweide) - Bedrohungslage; Waffe mitgeführt

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Am Donnerstag, den 26.10.2023, gegen 19:35 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnung im Stadtteil Pfingstweide gemeldet. Da eine Person eine Pistole mit sich führe, wurde die Örtlichkeit durch ein Großaufgebot von Polizeikräften aufgesucht. Die Lage konnte durch die eingesetzten Beamten geklärt werden. Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, welche sichergestellt wurde. Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet; der 42-jährige Tatverdächtige wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

