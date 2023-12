Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Falschfahrerin auf Autobahn A 98 unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.12.2023, gegen 13.40 Uhr, war eine 86 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Autobahn A 98 auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Sie befuhr die Kreisstraße 6333 von Minseln kommend und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost auf die Autobahn in Richtung Lörrach auffahren. Dabei fuhr sie mit ihrem Pkw, anstatt auf den Auffahrtsast, falsch auf den Abfahrtsast der Autobahn auf. Ein entgegenkommender 58-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Gefahr, fuhr auf den Standstreifen und hielt dort an. Er habe noch versucht die 86-Jährige auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Als die 86-Jährige langsam an dem 58-Jährigen vorbeifuhr kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeugaußenspiegel. Die 86-Jährige habe langsam ihre Fahrt fortgesetzt bis ein weiterer entgegenkommender Fahrzeugführer seinen Pkw anhielt und die Warnblinker einschaltete. Daraufhin hielt die 86-Jährige, nach einer Fahrt von etwa einem Kilometer auf der falschen Fahrbahn, an und wendete ihren Pkw. Durch den Spiegelstreifer entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Der Führerschein der 86-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell