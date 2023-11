POL-COE: Senden, Blumenstraße/ Weißer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Konrad-Adenauer-Straße in einen Rohbau eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am Dienstag (31.10.23) und 6.20 Uhr am Donnerstag (02.11.23) hebelten sie Bautüren auf. Die Einbrecher entwendeten Kabel sowie Kupferrohre. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

