POL-COE: Nordkirchen, Ermener Straße/ Auto überschlägt sich im Kreisverkehr

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Selm hat sich am Donnerstagabend (02.11.23) mit seinem Auto in einem Kreisverkehr an der Ermener Straße überschlagen. Gegen 22.15 Uhr fuhr er in den Kreisverkehr ein. Der Selmer kam aus bisher nicht bekannten Gründen von der Straße ab und kollidierte mit der Steinmauer im Kreisverkehr. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 52-Jährige befreite sich selbständig aus seinem Fahrzeug. Er gab an, Alkohol konsumiert zu haben, was ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte. Er kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Straße war bis circa 1 Uhr gesperrt.

