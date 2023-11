Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 22. November 2023, 09:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr entstanden. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der 34-jährige Mann aus Hamburg befuhr mit einem Audi die Autobahn in Richtung Bremen. Aufgrund eines Fahrzeugbrandes zwischen den Anschlussstellen Hemelingen und Mahndorf hatte sich ein Stau gebildet. Das Stauende befand sich zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr und wurde vom 34-Jährigen zu spät erkannt. Um ein Auffahren auf den Sattelzug eines 34-Jährigen aus Polen zu verhindern, wich der Audi-Fahrer nach links aus. Trotzdem kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Audi schleuderte anschließend in die mittlere Schutzplanke und von dort gegen einen weiteren Sattelzug eines 36-Jährigen aus der Türkei.

Der 34-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zusammen mit den Schäden an den Sattelzügen wird von einem Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell